Marie LE MOELLE

En tant que Chargée de recrutement expérimentée, je privilégie le lien avec les candidats en tant que facteur de réussite essentiel au recrutement et à l'intégration du futur collaborateur.

J'ai dernièrement développé une réelle appétence pour les métiers de l'industrie et je recherche un poste en tant que Chargée de recrutement qui idéalement me permettrait de recruter et d'assurer le suivi des collaborateurs.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Droit du travail

Gestion du personnel

Recrutement

Psychologue du travail

Automotive Design

Business Development

SAP