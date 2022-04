Karine LE SOMPTIER

Mon expérience professionnelle acquise depuis plus de vingt ans m'a amenée à évoluer dans des groupes multi-sociétés d'envergure nationale ou internationale, couvrant des secteurs d'activités très variés comme, l'industrie, le milieu associatif, l'immobilier, le transport ainsi qu'en cabinet d'expertise comptable où ma carrière a débuté. Par ailleurs, mes fonctions ont évolué au fil du temps, passant de Comptable à Chef Comptable, puis Responsable Administrative et Financière, et enfin à Directrice Administrative et Financière, emploi que j'occupe actuellement au sein du groupe de transports NORMATRANS. A ce poste, je suis en lien direct avec le Président du Groupe, je dirige l'équipe comptable forte de 8 collaborateurs dont un chef comptable et un contrôleur de gestion.

J'ai une solide expérience du management, une parfaite connaissance de la gestion comptable, fiscale et budgétaire. Je vous laisse le soin de découvrir au travers de mon CV que vous trouverez ci-joint, l'étendue de mon parcours professionnel, ainsi que mon cursus universitaire.

Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur mon expérience professionnelle et mes objectifs de carrière.



Mes compétences :

Environnement multi-sociétés et multi-agences

Relations avec les experts comptables, commissaire

Solide expérience du management

Reporting mensuel analytique, consolidation mensue

Parfaite connaissance de la gestion comptable, fis

Bookkeeping

Cash Management

Budgets & Budgeting

Consolidations

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

International Accounting Standards

Payroll

International Financial Reporting

Microsoft Office

Sage Accounting Software

Audit