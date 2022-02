Stéphane PIERRU

Après avoir démarré ma carrière professionnelle chez Décathlon dans le service informatique en septembre 1994 en tant que chef de projet (développement de solution dans le domaine de la logistique).

J'ai ensuite en tant que directeur du département Tools and Solutions, eu en charge la gouvernance et le développement des outils IT Service Management, ainsi que la mise en place la stratégie et les solutions autour du Cloud Computing à l'international.

Je pilote actuellement, dans l'unité des Opérations Techniques chez Worldline, un centre de compétences réparti sur 3 pays, ayant pour mission de concevoir, implémenter et opérer des plateformes techniques hébergeant principalement les solutions de paiement pour nos clients.

Le focus est mis sur l'industrialisation de plateformes de production (plusieurs milliers de serveurs), leur scalabilité, ainsi que leur haute disponibilité.



Mes compétences :

Management de projet

ITIL

Management d'équipe

Gouvernance du SI

Cloud computing