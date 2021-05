Sybille PIERRU

Consultante indépendante en marketing et communication, je vous propose de mettre mes 12 années d'expérience dans les médias à votre service.

Internet est un outil incontournable pour générer de nouveaux contacts et sources de revenus, travailler l'image de votre société et sa notoriété, mais demande de l'expertise et du temps.

En me confiant leur communication, les dirigeants de petites entreprises peuvent se concentrer sur leur coeur de métier tout en assurant le développement de leur société.

Expérimentée et créative, privilégiant une étroite collaboration, c'est un véritable partenariat que je vous propose : de la définition de votre stratégie de communication en adéquation avec vos objectifs à son exécution.



Mes compétences :

Multimedia

Marketing

Communication

Gestion de projet

Internet

Réseaux sociaux

Référencement

Presse