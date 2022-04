Erwan CLOAREC

15 ans d'expérience en Marketing et Expérience Client visant à créer de nouveaux leviers de croissance et de revenus pour les entreprises, grâce à l'innovation, l'optimisation de la qualité de service , l'amélioration de l'expérience client omnicanale et la digitalisation, dans des univers BtoC et BtoB hautement concurrentiels





Expertises : Innovation, stratégie marketing, stratégie Digitale et UX Digital, expérience client omnicanale, communication, CRM, promotion des ventes, e-business, distribution directe et indirecte, management de projets, réponse à appels d'offres, partenariats, business development.



Mes compétences :

Médias

Innovation

Marketing

E commerce

Management de projets

Appel d'offres

Distribution Multicanal

Partenariats stratégiques

Stratégie marketing

Business development

Stratégie de communication

Ux design

User experience