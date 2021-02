Olivier BRESSARD

Entrepreneur dans la TravelTech et en consulting, j'ai passé les 20 dernières années à travailler dans l'industrie du voyage et la TravelTech.

J'ai excellé tour à tour dans des rôles de gestion de projets SI, management de produit, business development et account management mais aussi sur des activités de finance commerciale et contrôle de gestion.

Expert sur les sujets de distribution, réservation et billetterie d'une part et d'autre part sur les solutions de Business Intelligence - de la collecte de à la visualisation de données.

Parfaitement bilingue Anglais-Francais (double langue maternelle), j'ai travaillé en France, aux Etats-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas et plus récemment en Serbie.



Mes compétences clés:

Transport de passager (notamment ferroviaire & aérien)

Informatique Décisionnelle / Business Intelligence

Développement commercial & gestion de comptes/partenariats

Analyse fonctionnelle

Tourisme loisir & affaire

Gestion de projet

Contrôle de gestion