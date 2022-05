Vincent COUVREUR

Après 3 ans passés au sein de Ford France puis 8 ans chez Groupe Volkswagen France, notamment sur des fonctions liées à la distribution des véhicules d'Occasion, je me suis associé en Juin 2008 avec Christophe BOURLIER pour créer la société "Occasionprivee.com".



Fort de nos expériences respectives, nous lançons, sous la forme de ventes privées, une société spécialisée dans les véhicules très récents afin que nos clients ne subissent pas la décôte des voitures neuves et ce, tout en profitant d'un produit fiable et toujours sous le couvert de la garantie constructeur.



Nous ajoutons à cela une structure humaine et fonctionnelle très "light" afin de proposer un tarif des plus comptétitifs.



Mes compétences :

Gestion

Vente