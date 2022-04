Karine LE TOHIC

Diplômée d'un DEA de droit des affaires et d'un DESS de droit européen obtenus à Paris XII (Créteil), j'ai débuté mon expérience professionnelle dans le secteur bancaire (ING, Crédit Agricole, Calyon), avant de rejoindre le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui est un établissement Public industriel et commercial.

En qualité de Juriste droit des affaires, je suis consultée par les différents services et interviens dans la rédaction et négociation des contrats (contrats de collaboration, de recherche & développement, les contrats de prestation de service, de sous-traitance, accords de confidentialités licence de logiciel, défense et suivi du portefeuille de marques, brevets...)

Le Pôle juridique intervient également sur les questions de Responsabilité/Assurance et droit des sociétés.

Compte tenu de la variété des questions traitées, ce poste implique une grande polyvalence et m'amène jouer une fonction de conseil dans de nombreuses branches juridiques.