J'ai tout d'abord fait mon baccalauréat en histoire et ensuite un certificat en archivistique. J'ai effectué mon stage au printemps 2007 au Ministère de la santé et des services sociaux. Mon mandat était de monter une formation PowerPoint sur les logiciels de gestion documentaire Gestion Virtuelle et GED Express.



Mes compétences :

Archiviste

Documentaire

Gestion documentaire