Carine LEBLANC

SPECIALISATIONS PROFESSIONNELLES:



- Conduite de projet : pilotage, coordination et suivi

- Connaissance des procédures budgétaires, des marchés et du cycle financier d’un organisme public

- Compétences dans la gestion des ressources humaines et sensibilisation au dialogue social

- Communication interne & externe

- Rédaction spécialisée: notes administratives, conventions de service, supports de CTP



Aptitude à travailler dans un contexte international, multiculturel et en langue étrangère.



INFORMATIQUE:Bonne maîtrise d'Excel, Word, PowerPoint et Outlook

Logiciels sur SAP





LANGUES:Espagnol (bilingue), Anglais (courant).



