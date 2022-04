Karine LEMOINE - POUPARD

Disponible immédiatement, je suis à la recherche d'un stage de six mois dans le cadre de mon projet professionnel (Formation : Master II de Marketing et Pratiques Commerciales au sein de l’IAE de Paris en formation HTT 2015/2016).Je souhaite à la fin de ma formation devenir Chef de produit dans le secteur des cosmétiques ou de l'emballage cosmétique.



Je suis très intéressée par la variété et le développement des produits cosmétiques et en particulier par la technicité des emballages, qu’ils soient en verre, plastique ou en carton. L’essentiel étant pour moi de travailler en contact avec le produit et de pouvoir orienter les décisions stratégiques et opérationnelles qui le concerne.



Gestionnaire ADV Export depuis plus de 18 ans, je souhaite m'investir dans un nouveau challenge.



Mes Compétences :

 Master II marketing et pratiques commerciales (IAE de Paris – Paris I Panthéon Sorbonne) 2015/2016 Formation HTT

 Commerciale et administrative de l’administration des ventes (commandes, gestion des réclamations, logistique, gestion des clients, gestion des fournisseurs, rédaction et négociation des offres commerciales)

 Négociation et coordination : clients, fournisseurs, usines, transporteurs et transitaires.

 Maîtrise des procédures : logistiques, juridiques, réglementaires et financières

 Etudes qualitative et quantitative

 Anglais : utilisation professionnelle

 Organisée, rigoureuse, réactive, curieuse et dynamique

 Maîtrise du Pack Office (Word, Excel TCD, Powerpoint), Internet et Maîtrise des ERP en gestion commerciale : PRODSTAR, AS 400, HERMES, apprentissage en cours de SPSS.





kar_lemoine]@hotmail.com





Mes compétences :

Cosmétiques

Emballage

Export

Commerce international

Marketing

ADV