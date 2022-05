Philippe DELIEGE

La méthode WIN WIN vous garantit nos résultats



Vous êtes notre meilleure communication un partenaire enchanté des résultats obtenus en parle à un partenaire potentiel, mais un partenaire déçu en parle à toute la profession.



Mes valeurs :



Respect des engagements

Développement humain

Performance économique



Je les décline dans mon entreprise La SAS ACCEDER.



Gérant conseil transport et logistique, organisation et formation.



Après avoir restructuré des entreprises pour le compte de grands groupes, je crée une société d'audit, de conseil et de formation, destinés aux dirigeants et membres de l'encadrement.



Nos domaines de référence : Stratégie, Organisation, Management, Gestion, Ressources Humaines



- Audit, Conseil et Formation :



Objectif : faire progresser les ressources humaines (direction et encadrement) de l'entreprise pour tendre vers l'excellence



Grace au recul aider aux décisions stratégiques



Développer par l'apport de forces managériales extérieures (management de transition)



- Conseil en organisation



Nous effectuons un audit de votre activité transport et / ou logistique, puis nous vous accompagnons afin de réaliser les économies potentielles, le plan hors-sec ou la conduite du changement en maintenant le plus haut niveau de qualité, dans le respect du cahier des charges fixé.



Nos interventions permettent d’optimiser de façon durable le fonctionnement des opérations au jour le jour, dans les différents secteurs de l’entreprise.



• Gestion des approvisionnements

• Gestion de stocks

• Emballages et conditionnements

• Analyse des coûts de transport et d’entreposage

• Implantation et gestion d’entrepôts

• Gestion de parcs de véhicules

• Gestion des opérations internationales

• Cahier des charges

• Appels d’offres

• Expertise en transport-logistique



- Conseil en stratégie



La logistique devient un vecteur de rentabilité et de performance industrielle ou commerciale.



• Audit de la logistique et des transports

• Diagnostic de la performance logistique globale

• Conduite d’appels d’offres européens

• Externalisation de processus logistiques

• Ré internalisation de prestations sous-traitées

• Conduite du changement

• Recrutements dans la Supply Chain



En Europe seule, les coûts de transport s'élèvent à plus de 900 milliards d'euros. L'absence de contrôle à 100 % qui, s'il était réalisé, se traduirait par une économie de 8 %, entraîne un manque à gagner de 72 milliards d'euros par an.



Entreprise transport, logistique



Nous effectuons un audit complet des agences à restructurer afin de vous proposer le plan d’action dans le respect du cahier des charges défini.



Nous accompagnons les managers pour la réalisation des actions afin d’assurer la conduite du changement.



Management et stratégie



• Management

• Audit et diagnostic

• Marketing-vente

• Analyse financière

• Expert en restructuration d’entreprise

• Rapprochements et cessions d’entreprises

• Prévention de conflits sociaux



Gestion



• Gestion opérationnelle

• Rentabiliser le suivi des emballages

• Analyse de la rentabilité

• Réduction des coûts

• Qualité

• Tableaux de bord de gestion



Formation



• Gestion opérationnelle

• Top Management

• Management intermédiaire

• Postes opérationnels spécifiques





Formation > Développement personnel et coaching en management :



Notre méthode est réellement innovante nous ne souhaitons pas modifier le manager que nous formons, mais uniquement développer ses compétences. En effet, chaque manager n’utilise qu’une partie de ses qualités managériales souvent par crainte de ne pas maîtriser la situation. Notre capacité à auditer les managers en situation nous permet de définir ses points forts et ses points d’améliorations. Ensuite nous le formons en lui apportant des outils pour le sécuriser dans son management puis nous le coachons en situation.



