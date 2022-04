Karine LEPELLETIER

Plus de 10 ans d'expérience en consultant en Organisation



Mes expériences tant dans une direction métier que dans une direction de service m'ont donné le sens du client et des engagements. J'ai eu l'occasion de travailler aussi bien dans une petite structure que dans un grand groupe. Je sais parfaitement m'adapter à la situation et à la culture de chaque entreprise.



Accompagnement des services/directions dans l'amélioration de leur performance et l'optimisation de leur fonctionnement (cartographie des processus, revue des rôles et responsabilités, mise en place de systèmes de gestion, définition de tableaux de bord d'indicateurs...)



Compétences :

* Méthodes d’organisation (gestion des flux, chaîne de la valeur, 5S, Ishikawa, conduite de réunion…)

* Bonnes pratiques de management (conduite de réunion, système de management, guide du manager)

* Conduite du changement (cartographie des acteurs…)

* Conduite de projet (audit, plan de recommandations, cadrage projet, animation de groupes de travail et comités de pilotage, bilan de projet...)









Mes compétences :

Six Sigma

Lean Management

Sinistres IARD

Conduite du changement

Conduite de projet

Conduite Assessment

Outils RH (Golden, Papi)