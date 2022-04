Karine LEQUIEN

Responsable achats et approvisionnements / Acheteuse

Achats industriels, sous-traitance

Bilingue anglais

En recherche active



Mes compétences :

Management

Gestion de la qualité

Négociation contrats

Traduction anglais français

Management de la qualité

Qualité

Achats techniques

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Négociation achats

Achats internationaux

Achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Transport international

Chaine logistique

Import

Export