Nathalie VIVIER

Aisance relationnelle, goût du challenge et sens de l’organisation sont les atouts qui m’ont permis de contribuer à l’essor commercial des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai développé plusieurs domaines de compétences :



Commercial :

- Prospection, prise de rendez-vous, développement de portefeuilles

- Mise en place d'accords grands comptes et d'un réseau d'apporteurs d'affaires

- Présence lors de salons et évènements professionnels



Management :

- Animation d'équipes commerciales : recrutement, animation, évaluation

- Fixation et suivi des objectifs commerciaux

- Mise en place et animation de challenges

- Analyse des performances et indicateurs commerciaux



Formation :

- Participation à la réalisation des modules de formation destinés à la force de vente

- Animation et suivi de formation des équipes commerciales : accueil clients, rendez-vous, négociation, suivi de portefeuille et prospection

- Animation de formation clients sur différents outils et logiciels







Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Négociation

Formation