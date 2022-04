Antoine GUEVILLE

Homme de marketing, spécialiste des services digital/tech, j'ai construit mon expérience dans le management d'activités et d'équipes sur des marchés technologiques innovants & très évolutifs, ayant révolutionné les usages et les modes de vie.



Après plusieurs années passées chez Bouygues Telecom, prenant part à la révolution Mobile & Internet, j'ai rejoint le groupe Hager (TOP 5 des fabricants d'installations électriques & connectées, avec 2Md€ CA) dans le cadre de sa transformation, afin de développer des services pour la smart home et le management de l’énergie (mobilité électrique, stockage, etc.).



Orienté nouveaux business, j’ai un savoir-faire dans les phases de structuration/ accélération, ainsi que dans les contextes de transformation, prenant en compte les enjeux de business existant et de gouvernance.



Focalisé sur les résultats, je sais alterner « vision stratégique » et « déclinaison opérationnelle ».

Mes compétences couvrent les phases de conception des services, ainsi que les phases de déploiement, avec une solide expérience dans la mise sur le marché et la vente de services en multicanal (génération de leads, campagnes d'acquisition, fidélisation, upsell).



Très orienté client, je sais intégrer les enjeux data et impulser une vision client dans des environnements technologiques complexes.



En tant que leader et manager, je sais construire des équipes, engager les personnes et animer les écosystèmes internes (y compris au top niveau) et externes pour faire avancer les projets.



Compétences :

- Digital/ IoT/ Tech Services marketing : Positionnement/ Offres/ Expérience clients/ Modèles d'abonnements/ Marketing Clients

- Stratégies campagnes multicanal: génération de leads/ acquisition/ fidélisation & upsell, vente en ligne/ télévente/ service client

- Management d'équipes

- Management de data

- B2C/ B2B2C / B2B

- Capacité d'adaptation à différents types de services et de marchés, avec des expériences dans les marchés "Grand public" et "pro".



