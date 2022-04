J'ai intégré Gras Savoye depuis 1996, et toujours travaillé au sein du Département des Particuliers en assurance IARD et Santé.

J'ai pu exercer différentes missions notamment la "formation des nouveaux collaborateurs" depuis 2004 et le renforcement de l'activité formation en tant que "référente technique " du DAP



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Fiabilité

Organisé

Pédagogue

Rigueur