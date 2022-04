Karine LEROY

Je reviens d'une année en Australie, une envie de découvrir et d'apprendre.

Je suis une personne à l'écoute, enthousiaste et dynamique.

De formation commerciale, j'ai travaillé pour la compagnie avis budget group pendant plus de 4 ans.

Je cherche aujourd'hui à m'épanouir dans le secteur tourisme en tant que conseiller en voyage.



Mes compétences :

Assurer un suivi clientèle

Comprendre le besoin d'une personne

Motiver ses collaborateurs

Organiser des salons pro

Parler anglais en situation professionnelle