Karine LEROYE

Depuis 1995, EURADIF crée, fabrique et commercialise des portes d’entrée, des ouvrants monobloc et des panneaux pour portes d’entrée en aluminium et PVC à destination des professionnels de la menuiserie.

Cette société ne comprenait qu'un seul employé à ses débuts. Avec la société TECHPAN S.A.S, elle constitue le groupe français DOORS INTERNATIONAL qui comprend aujourd'hui 150 personnes, vit une croissance à 2 chiffres depuis sa création, investit en permanence et recrute de façon tout aussi régulière cadres, employés et ouvriers.



