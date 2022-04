Karine LESCURE

Après m'être épanouie dans ma vie familiale, je veux maintenant me consacrer à ma vie professionnelle, et m'investir dans un poste ou je pourrais développer compétences. Je suis une personne qui apprend très vite, donc ce que je ne connais pas ne me fait pas peur.



Mes Compétences et Expériences significatives.

Accueil et relation clientèle. Gestion administrative et commerciale (dossiers clients, courriers, économats...) Tenue d’un standard, Gestion des plannings, d’une caisse, Commerciale

Logiciel CIEL comptabilité, gestion commerciale, paye Système Mac OSX, Microsoft Windows: correspondent à mes compétences.



Chargée de service clientèle au CIC Chalon sur Saône: guichet avec manipulation d’espèces, commerciale

Chargée de service clientèle au CIC sur l’agence de république à Chalon sur Saône et à St Marcel

Intérimaire à la Lyonnaise de Banque Chalon sur Saône

Chargée de service clientèle Groupama à Montceau les mines : accueil, établissement de devis d’assurance, gestion de dossiers de sinistre

Chargée de service clientèle à la BNP Nevers: mes différentes expériences professionnelles



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion des ressources humaines

Facturation

Fiche de paie