Karine LESQUERPIT

Je suis en reconvertion professionnelle et me dirige vers le secrétariat-médico-sociale,en étant en formation à l'AFEC je suis en train d acquérir et développer mes connaissances et compétences requises pour valider mon titre professionnel de secrétaire médico-sociale de niveau IV et être en capacit& d'assurer les tâches liées au poste : prise en charge de travaux administratifs et logistiques, gestion de l'accueil et assistance de l'équipe au sein d'une structure sanitaire, médico-sociale ou sociale