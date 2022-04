Karine LESQUERRE

Créatrice / Gérante du site Web Goût du jeu et du magasin situé à Blois qui ne propose...que de chouettes jeux, tous préalablement testés et appréciés !



Goût du jeu est un site de vente en ligne et une boutique bien réelle située à Blois qui propose des animations et des ateliers thématiques autour des jeux de société, jeux coopératifs, grands jeux d'extérieur, à destination des particuliers et des collectivités tels que écoles, centres de loisirs, mais aussi hôpitaux, centres d'éducations spécialisés etc



En projet également, la création de nos propres jeux de société...



Mes compétences :

Webmaster

Éducation

Graphisme

Photo

Internet

Journaliste

Rédactrice