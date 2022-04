Karine LEVESQUE

Canadienne



2008

Abbott Vascular, Rungis, France

Responsable remboursement



2006-2008

AREMIS Consultants, Neuilly sur Seine, France

Consultant en économie de la santé-Stratégie d'accès au marché, étude médico-économique



2005 (6 mois)

GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France

Département des affaires économiques et gouvernementales

Chargée d'études



2005 (3 mois)

Les Laboratoires Internationaux de Recherche (LIR), Paris, France

Chargée d'études



2000-2003

Université de Montréal, Montréal, Canada

Directeur de projet - Projet SEUR

Création et mise en œuvre d’un programme à volets multiples visant à sensibiliser les lycéens aux études universitaires et aux diverses possibilités de carrière en recherche



2002

Université de Montréal, Montréal, Canada

Coordonatrice en organisation événementielle



Mes compétences :

Economie

Économie de la santé

Industrie pharmaceutique

Microsoft accès

Pricing

Santé

Stratégie