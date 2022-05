Patrice LEVESQUE

KEYWORDS: MANAGER - ORACLE - INFORMATICA - COGNOS - QLIKVIEW - DOLLARS UNIVERSE - ITIL V3 - AWS Redshift - Hadoop



Patrice Lévesque est titulaire d’un diplôme en informatique de gestion, équivalent français du bac+5, de l'Université de Sherbrooke (meilleure université francophone Canadienne) incluant 20 mois de stages rémunérés. Fin 1995, il joint à DMR (SSII de 1200 employés) où il avait effectué 2 stages. Pendant 21 mois chez Air Canada, il conçoit, développe, déploie et supporte une application pour les ressources humaines



En 1998, il oriente sa carrière comme administrateur de bases de données. Il effectue une mission de 18 mois pour le siège social de DMR sur Oracle/PeopleSoft puis débute une expérience internationale pour une SSII française. Pendant 6 ans chez Bouygues Telecom, Il est DBA d’étude d'une trentaine d'instances pour 5 projets applicatifs dans le service de supervision et réseau puis tient le rôle d’architecte oracle pour le CRM-SIEBEL top 5 des applications critiques de Bouygues avec 3000 utilisateurs.



Chez Meetic depuis 2006, pour la même SSIl, il débute comme DBA de production avec astreinte et poursuit à la tête de l’équipe datawarehouse. Il intègre la société 18 mois plus tard en accord avec sa SCII.

Fin 2010, l'équipe passe à 6 collaborateurs

suite à fusion avec le pôle décisionel dont il prend la responsabilité

En 2012, suite à l'OPA avec MAtch.com, la connaissance client devient le projet stratégique numéro un

La taille du pôle passe de 6 à 12 personnes. Le change management devient aussi une priorité business

d'où la certification sur les fondamentaux Itil V3. Fin 2013, passage a l'ere du Big Data...



Mes compétences :

Oracle

Informatica

Qlikview

Cognos

Big Data

Bi

Agile

Décisionnel

Management

DOLARS UNIVERSE

Leadership

Administration de bases de données

CLOUD AWS RedShift

Assertivite

Web

PHP

JQuery

JavaScript

Java Platform

Java EE

HTML

CSS

Architecture

ITIL