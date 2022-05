Stéphane VIVIEN

Après 12 ans passés chez Unilog/Logica, j'ai rejoins le groupe GFI Informatique en 2011 afin de participer au challenge de sa transformation vers plus de valeur ajoutée auprès de ses clients. Après 2 ans dans des fonctions de pilotage d'entité opérationnelle ou d'offres BI, j'ai rejoint le centre de service parisien de GFI où j'ai dirigé les activités BI pendant 1 an et demi jusqu'au transfert complet de ces activités vers un centre de service near-shore français. Désormais, de retour dans une entité opérationnelle, je suis Directeur des Opérations BI sur l'IDF pour Gfi.