Stéphane VIVIANT

Www.viviant-bricolage.com



Je suis à mon compte dans le Bricolage à domicile sur Genas, ainsi que sur Lyon et sa périphérie.



Je me déplace chez vous pour effectuer de petits travaux dans les domaines de la plomberie, de l'électricité, de la peinture, de la menuiserie, ainsi que dans le montage de meubles.



J'ai l'agrément Services à la Personne qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impots correspondant à 50% du montant des travaux.



Le bricolage est ma passion: un oeil d'expert, des doigts minutieux et l'amour du travail bien fait.







Alors à bientôt.



Mes compétences :

Ecoute

Conseil

Rigueur

Ponctualité et flexibilité