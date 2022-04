Karine LIMON

Après l'obtention d'un DESS Droit humanitaire, Droits de l'Homme en 2000, j'ai vécu plusieurs expériences très enrichissantes en ONG (Enfants réfugiés du Monde), ministère ou OI (UNESCO) avant de regagner le milieu associatif. J'y ai d'abord créé un pôle droit des associations avant de prendre la responsabilité d'un pôle de conseil en droit social. La juxtaposition et l'articulation de deux droits (doit positif et droit canon)ainsi que la complexité des questions rencontrées rendent ce poste captivant. Il m'a également été donné de collaborer avec la Conférence des Evêques de France, notamment lors de la refonte du Guide administratif, juridique et fiscal à l'usage des diocèses et paroisses et à cette occasion de travailler avec d'éminents juristes.



Mes compétences :

Droit

Droit social

Droits de l'homme

Humanitaire

juriste

Juriste droit social

ONG

Organisation

Organisation internationale