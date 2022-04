Www.karinelions.com



Diplômée de l’EFAP (Ecole Française des Attachés de presse) et Membre actuel du Conseil d’Orientation & de Perfectionnement des Ecoles Denis Huisman, Karine Lions a fait ses débuts au sein de l’Agence JNG, en tant que chargée de communication, Agence spécialisée dans la mode et les produits de luxe.

Si ses premiers clients sont issus de cet univers : Céline, Charles Jourdan, Lee Cooper, la marque italienne Max Mara ou Anglo-Saxonne comme Reebok, Karine Lions décide très vite d’élargir ses champs d’action à d’autres domaines.



En effet, et contrairement aux agences de petites tailles hyper-spécialisées, celle-ci fait le choix atypique d’un positionnement généraliste valorisant une expertise transversale, à son sens davantage créatrice de valeur.

C’est ainsi qu’elle aborde l’exploration de secteurs d’activités variés comme le Sport (gestion durant 3 ans du Paris-Dakar) mais aussi l’Industrie (Toshiba, Layher, Thomson CSF, Matra, AGF), la Sécurité (Milipol durant deux ans : Salon Mondial de la Sécurité Intérieure des Etats), les collectivités et administrations territoriales (Saint-Tropez, la Principauté de Monaco, Enghien-les-Bains, Cahors, Montargis, la Guyane...)



Durant les 5 années de gestion de la ville de Saint -Tropez, (communication nationale et internationale), Karine Lions s'est vue également confier la production déléguée de deux évènements majeurs : un culturel et musical avec Eve Ruggieri pour la partie création artistique (Hommages à Colette, Françoise Sagan, La Callas) ,l’autre sous forme de colloques scientifiques avec la participation de personnalités telles que Yves Coppens ou Hubert Reeves, au travers de colloques sur le Climat, le Cerveau, le Vieillissement....



Cette approche pluridisciplinaire a permis à l’Agence de constituer des réseaux variés et un maillage relationnel important, vecteurs de forte valeur ajoutée qui sont aujourd’hui des leviers incontournables pour la conquête de nouveaux marchés.