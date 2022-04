Karine LISADOR

Mon parcours professionnel se distingue par une forte implication à l'international, je suis bilingue en anglais et maitrise également l'allemand. Mes points forts reposent sur mon expertise en gestion de projets (pilotage, suivi, coordination, organisation événementielle, gestion de comptes clients, budgets, communication et coordination internes/clients/fournisseurs/partenaires/prestataires) et mon adaptabilité, ma rigueur, mon organisation et mon dynamisme. Forte de 15 ans d'expériences professionnelles riches et variées, je recherche activement un poste fonctionnel où mes compétences pourront être mise en action et se développer.



Bien que mon parcours se soit concentré dans le secteur du sport et du luxe (conseil auprès d’athlètes de haut niveau à CSS Stellar - 11 ans; organisation de courses automobiles à SRO - 3 ans; pilotage de plan chez Chanel - actuellement), je suis convaincue que des compétences solides, transposables et reconnues sont d'autant d'atouts pour réussir dans tout poste qu'un chemin linéaire dans un domaine spécifique. Une ouverture vers de nouveaux secteurs d'activité est synonyme de nouvelles opportunités, un challenge de choix et l'occasion de développer de nouveaux axes de professionnalisation.



Forte de mon parcours qui m'a permis de développer un sens inné de l'adaptabilité et de la maitrise de situation, je souhaite partager mon expérience et mes compétences dans un cadre international au sein d'une entreprise dynamique et innovante dans son secteur d'activité.







Mes compétences :

Coordination de projet

Organisation d'évènements

Traduction

Relation clients

Gestion de contrats

Communication interne

Gestion des partenaires / clients

Coordination

Gestion de projet