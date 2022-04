Karine LOPEZ PERRIN

Mon cursus professionnel de plus de 19 années m'a permis de développer une expertise certaine dans le domaine de la recherche clinique, notamment dans le pilotage et la coordination des projets de recherches thérapeutiques institutionnels et industriels relevant de l'oncologie pédiatrique.

De plus, mon expérience d'enseignante universitaire (Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche) à la faculté des sciences de Versailles – Saint Quentin m'a permis d'acquérir des compétences à enseigner et à former, qui me permettent d'encadrer des stagiaires en L2, L3, M1 et M2 du Master de l'Ingénierie de la Santé (Faculté de Pharmacie) et du master 2 professionnel en sciences, technologies et santé (Faculté de Médecine) depuis 12 années.