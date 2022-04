Karine MALEZIEUX

15 ans d expérience professionnelle dans le marketing et la communication dans le secteur de l'informatique: J.D Edwards, PeopleSoft, Oracle, Symantec...



Et depuis 10 ans maintenant au sein de la société Business Document , mon expertise du marché et mon savoir faire en qualiité de Responsable Marketing et Communication me permettent de valoriser l' image de ma société et d'apporter au service commercial de mon entreprise un véritable support aux ventes.



Mes compétences :

Marketing

Communication