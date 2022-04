Karine MANUARDI-ECKERT

Depuis Janvier 2014, j'occupe le poste de RRH au sein du groupe MECAPLAST devenu depuis NOVARES, spécialisé dans l'injection plastique du secteur industriel automobile .



Dernièrement Responsable formation chez SITA ALSACE et précédemment Adjoint DRH chez Octapharma, j'étais en charge de l'ensemble du process de recurtement des fonctions Production, Maintenance et Travaux neufs, et ai été également amenée à travailler sur des sujets de GPEC et de formation.



J'ai travaillé durant plus de 3 ans au sein des usines Knorr (groupe UNILEVER) en tant que Chargée de projet RH où j'étais en charge de l'élaboration et du développement du plan de formation pour près de 500 salariés, j'ai été également responsable du projet de reclassification et cotation des postes selon le nouvel accord de notre convention collective.



Mes compétences, mon professionalisme, mon dynamisme, ma rigueur et mon automomie sont des atouts que je mets au service de mon entreprise. J'aime travailler dans des entreprises avec lesquelles je partage des valeurs communes et où je peux continuer à acquérir de nouvelles compétences.



Aujourd'hui je reste en veille du marché de l'emploi RH.

Je suis mobile sur toute la région Est et voire au-delà selon le poste.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Formation

Développement RH

Gestion de projet

Ressources humaines

Droit social

Paie

Gestion des IRP