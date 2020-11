Frédéric WIRTH

Déjà plus de 10 années à accompagner mes clients dans leur développement et dans la gestion de leurs problématiques RH, et avec toujours la même passion sur ces sujets !



En entreprise, en cabinet conseil, en freelance, à chaque fois je me suis enrichi et j'ai découvert de nouveaux secteurs d'activités, de nouvelles problématiques et surtout de nouvelles personnes ! Et à chaque fois le même constat : être apporteur de valeur sur l'ensemble des domaines RH est difficile pour une seule personne (oui oui, nous avons tous nos faiblesses) et trouver un partenaire unique est complexe pour une entreprise.



Fort de ce constat et au gré des rencontres, l'idée a germé de lancer One#RH, votre partenaire RH, composé d'experts complémentaires qui s'engagent à vos côtés pour vous apporter tout l'appui nécessaire pour la réussite de votre stratégie RH.



Un seul mot d'ordre : avoir la capacité à se dire les choses pour avancer dans la bonne direction et construire une relation de confiance sur le long terme.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger, via Linked'In, Viadeo ou sur frederic@onerh.fr

Frédéric



Mes compétences :

Gestion des Temps et des Activités

Gestion de la Paie

Gestion Administrative

GPEC

Gestion de la Formation

Gestion des Ressources Humaines

Management de projet

Encadrement d'équipe

Gestion du recrutement

Ressources Humaines

Adp

Conseil rh

Sirh

Formation