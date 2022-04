Karine MARC

Médiphone51 est une société à taille humaine située au cœur du vignoble de la Champagne -Ardennes, proche de ses clients pour une meilleure connaissance de ses besoins et une meilleure satisfaction.



Médiphone51 s’adresse aux professions médicales et paramédicales, aux professions libérales et également aux artisans et commerçants



Médiphone51 propose un secrétariat téléphonique adapté à vos besoins et soucieuse du respect de l'image de votre activité



Médiphone51 vous propose également de gérer vos besoins administratifs courants et également comptes rendus, conclusions, expertises...





Nous nous engageons activement à vous apporter notre savoir-faire



MEDIPHONE51 LA SOLUTION A VOTRE EXTERNISATION TELEPHONIQUE ET SECRETARIAT