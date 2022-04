Karine MARCHAND

Généraliste de la fonction RH intervenant sur l'ensemble des thématiques composant la fonction avec une appétence particulière pour les relations sociales et négociations dans des contextes de changements ainsi que pour le développement des RH et la gestion des carrières.



Expérience dans des Groupes internationaux français et étrangers, dans des organisations de taille significative et fonctionnant en mode matriciel avec des équipes en France et à l’étranger.



Périmètres allant jusqu’à 1200 salariés (français et expatriés) en multi sites, sur tous types de fonctions (support, logistique, ventes, marketing…) et de responsabilité (de statut ouvrier à cadres dirigeants membres de comité exécutif)



