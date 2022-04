Karine MARPAUD

Ayant tout ce savoir faire en matière de relation clientèle, j'ai décidé de changer de carrière pour m'orienter vers la comptabilité. Métier dont le relationnel est aussi important que le conseil, la rigueur, l'organisation, le sens de l'écoute et la discrétion.

J'ai réalisé une formation, qui s'est terminée en novembre 2016. J'ai obtenu le Titre professionnel de Comptable Gestionnaire. Ce titre va me permettre d'intégrer une équipe au sein d 'un cabinet d'expertise comptable ou d'être auprès d'entrepreneurs, pour ensemble, mener à bien tous leurs projets.



Mes compétences :

Réaliser les travaux courants de comptabilité

Réaliser les travaux d'inventaire

Établir les paies courantes

Établir les déclarations sociales

Établir les déclarations fiscales périodiques

Établir la trésorerie prévisionnelle

Analyser le bilan et le compte de résultat

Écouter et aider les clients