Karine MARQUES

Depuis 4 ans, j’ai la responsabilité de la gestion du parc informatique du lycée Louise Michel (plus de 700 postes sur différente architecture réseau).



Les missions du service se centrent sur mettre en œuvre des outils pour faciliter l’utilisation de l’informatique aux utilisateurs (enseignants, personnels administratifs, agents, étudiants).

Veillez au bon fonctionnement du parc informatique du lycée.



Mon parcours m’a conduit à aborder d’une part des problématiques à appréhender

l’environnement professionnel des utilisateurs et identifier clairement leurs besoins avec les outils fournis par la région(matériels) et le CARMI (Centre Académique de Ressources et de Maintenance Informatique).

Situer le niveau d’intervention et hiérarchiser les priorités.

Gérer les relations avec les utilisateurs.



Je garde à l’esprit l’objectif de satisfaire l’utilisateur avec des services associant simplicité, stabilité d’utilisation, et qualité de service.



j'aimerai approfondir les domaines suivant:



Linux, MySQL, PHP, SQL, HTML, Java, C++,Unix, JavaScript, Databases,Python,XML, C,CSS,Apache,Programming,Network Security,Network Administration, VMware vSphere5.



Mes compétences :

Symantec Ghost

Microsoft Office

VMware

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Mac OS X

Linux

Dynamic Host Control protocol

Apple Mac

Active Directory