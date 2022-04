Identité

- Karine MARTINEZ CORRAL



Formation :

BAC + 2 : Baccalauréat lettres et langues - 1 an de lettres étrangères appliquées - BTS de tourisme (option aménagement du territoire) - BTS bureautique et secrétariat (option anglais)



Expérience :

Expérience confirmée et réussie de 20 ans en tant qu’Assistante de Direction générale en environnement international ;

Assistanat de Directeurs généraux ou de Président-Directeur généraux ;

Interface auprès d’interlocuteurs de haut niveau : comité de direction, comité exécutif, CA, actionnaires ; Dirigeants de groupes internationaux, ministères, banques, clients, prestataires de services ;

Postes occupés dans des secteurs d’activités variés : voyage, nucléaire, vins et spiritueux, distribution,

Défense.



Domaines de compétences :

Gestion administrative, budgétaire, support technique et logistique ;

Organisation, communication, coordination ;

Pack office EXCEL, POWERPOINT, WORD, OUTLOOK, SAP (saisie et réception des commandes) et ERP (saisie des commandes, gestion des congés, notes de frais, ordres de missions) ;

Anglais courant.





Qualités requises pour les postes occupés :

Autonomie, rigueur, pro activité, fiabilité, adaptabilité, sens du détail, aptitude à faire face aux situations d’urgence, capacité d’organisation, sens de la communication ;

Respect des procédures, capacité à déployer et à améliorer des outils administratifs, à suivre l’activité, à gérer des dossiers spécifiques en rendant compte à ma hiérarchie ;

Sens de la hiérarchie, de la représentation de l’image d’une Direction générale, comportement en adéquation avec les codes liés aux environnements et aux cultures ;

Approche professionnelle et confidentielle, discernement dans la gestion des relations humaines, compréhension des enjeux.



Mes compétences :

