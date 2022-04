Aurélie BRUNEL

La Qualité, la sécurité et l'environnement m'ont permis tout au long de mes expériences de développer tant des compétences professionnelles qu'humaines très diversifiées.

Ce métier me permet de côtoyer l'ensemble de la chaîne qui permet à l'entreprise de fonctionner et de répondre aux besoins de ses clients.

L'amélioration continue reste un objectif de chaque jour et pour cela toutes les forces vives de l'entreprise sont sollicitées.

L’émulation qui en résulte fait, à mon sens, du travail en équipe, une nécessité à la réussite d'une démarche QSE.



La thèse que j'ai développée dans le cadre du Mastère Spécialisé Manager QSE en VAE avec l'école d'ingénieur du CESI va dans ce sens.

Celle-ci a en effet porté sur l’intérêt de créer des synergies entre un projet Lean Management et un Système de Management QSE pour pallier leurs dérives respectives et atteindre une performance durable de l'entreprise.

J'ai obtenu grâce à elle les félicitations du jury et je compte bien poursuivre ce travail pour l'enrichir.



Mes compétences :

Qualité

ISO 9001 V2008 et IS0 14001

Iris ferroviaire

Amélioration continue

Résolution de problèmes

Lean Manufacturing

Sécurité au travail

5s / TPM

Analyse de risque

Communication interne

Analyse environnementale

Management

Sauveteur secouriste du travail

Veille réglementaire

Reporting

Entretiens professionnels

Mase

Document unique

Animation de formations

Audit

Gestion de projet

OHSAS 18001

Communication externe

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001

Kanban

projet Management

Sieges

Kaizen

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Executive Coaching

DMAIC

Corps