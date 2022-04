Dominique THIBAUDON

Ingénieur Chimiste (CPE Lyon) et Docteur és Sciences.



Co-auteur de "PDCA et performance durable" (Eyrolles 2014) et du "Guide du PDCA de Deming" (Ed. Organisation 2003)



Spécialiste du Management de la Qualité



5 ans Vice Président du MFQ Rhône-Alpes. Evaluateur du Prix Français Qualité Performance



Expert en Démarche d'Amélioration des Performances Industrielles



25 ans d'expériences de Consultant Expert, chez IDEF et DFM auprès de Grands Groupes (Dassault Aviation, Sanofi Aventis, Laboratoire Pierre Fabre, Becton Dickinson, Sealed Air, Thalès)



Passionné par la pédagogie, j'interviens souvent comme formateur dans le cadre de démarche du changement sur la sensibilisation à la qualité, aux méthodes d'amélioration (résolution de problèmes, Lean Manufacturing...)

Vice-Président du MFQ-RA (Mouvement Qualité et Performance en Rhône-Alpes), pilote du Club Consultant du MQRA et Animateur d'un sous-groupe Développement Durable.



Aujourd'hui Consultant Senior Indépendant, j'interviens à la demande sur des missions à forts enjeux pour l'entreprise : Economiques, Organisationnels et Humains.



De plus, passionné d'automobiles anciennes, je suis Secrétaire Général du grand club Lyonnais des AAA (Amateurs d'Automobiles Anciennes)



Mes compétences :

Lean

Automobiles anciennes

Qualité

Amélioration continue

Consultant

PDCA

Formateur

Formation