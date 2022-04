Cyril DOCQUIN

- Avec plus de 50 ans d’existence, le Cesi est aujourd’hui un groupe de formation et d’enseignement supérieur formant chaque année plus de 3 000 ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise (23 centres, 680 salariés).



- Au Cesi Centre de Lyon, je coordonne les formations dans le domaine QSE de Bac à Bac+4.

(formation en alternance, formation continue, interentreprises et intra-entreprise)



- Dans le domaine associatif :

- Membre du Conseil d'Administration du MFQ Rhône-Alpes

- Fondateur de la communauté de pratique ALLQUALITY, Co-animateur du réseau Rhône Alpes.

- ancien Directeur du PMI Pôle Lyonnais (Project Management Institute).





Voici les programmes de formation que nous offrons sur le centre de Lyon dans le domaine QSE :



Spécialisation QSE, 12 mois en alternance, cycle post Bac+2.

Responsable QSE, 18 mois en alternance, titre RNCP Niveau II (Bac+4)

Mastères Spécialisés QSE, Amélioration continue, Sécurité / Risques industriels.



Pour les salariés en poste :

Formation à la Fonction de Responsable QHSE, titre RNCP Niveau II (Bac+4)

Formations courtes interentreprises QHSE



Mes compétences :

Gestion de projet

HSE

Knowledge Management

Management

Management de projet

Management projet

PMP

QSE

Qualité