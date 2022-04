Karine MASSA

*EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Mars 2013 - à ce jour

Assistante de direction

AVVEJ LE VIEUX LOGIS

Protection de l'enfance

750 salariés



Avril 2010 - Juillet 2012

Assisante commerciale Gds Comptes

SSI SERVICE

Maintenance Incendie

187 Salariés



Février 2006 - Octobre 2009

Assistante commerciale Gds Comptes

GROUPE CIRCET

Réseaux de Télécommunication

800 salariés



Juillet 2005 - Février 2000

Assistante d’agence

Assistante en gestion commerciale

THYSSENKRUPP ASCENSEURS

90 salariés en agence



Mars1999 - Juillet 1999

Assistante commerciale

RESATEC PARIS

Frs. Indust. 2nd Œuvre bâtiment

10 salariés en agence



Juin 1997 - Septembre 1998

Secrétaire Juridique

SCP D’AVOCATS CALLENGE-GUETTARD

2 salariés au cabinet



Juillet 1995 - Janvier 1996

Intendante d’hôtel

EDWARD LEAR HOTEL

8 salariés dans l’hôtel



Mai1994 - Mai 1995

Assistante de Direction

UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS



*FORMATIONS



1996-1994

BTS Assistante de Direction Bilingue à Romorantin



1991-1992

Baccalauréat Secrétaire & Bureautique

à Blois



*LOGICIELS



Word- Excel -PowerPoint- Indra

Parc- Getsav - SAP achats R/3

Héliaste - Ciel commerce et paye Navision

Gessi - Access





*COMPETENCES



ORGANISATION

Acceuil physique, renseignement et orientation

Prise en charge des appels téléphonique(réceptionner, transmettre, filtrer,…)

Ouvrir, ventiler, faire le suivi des courriers et lettres recommandées dans la confidentialité

Gestion du courriel



ADMINISTRATION

Assurer le secrétariat (courrier, élaboration, saisie, suivi des tableaux de bord, des devis, des ordres d’achats, contrats de sous traitance, enregistrement des commandes, mise à jour, classement)

Préparer et réaliser des appels d’offres

Organiser les déplacements, les repas clientèle, les rendez-vous, les salons

Tenue du tableau hebdomadaire des réunions et rendez-vous se déroulant dans l'établissement, du tableau de présence des cadres

Rédaction et transmission des documents officiels du service (attestations, rapports, notes, compte rendus de réunion…).

Traitement des convocations des usagers et des services extérieurs (ASE…)

Propositions et mise en forme des documents relatifs au fonctionnement du Vieux Logis : livret d’accueil, DIPC, CVS, projets de service, rapport d’activité, suivi séjours, questionnaires jeunes…).

Interface administrative des équipes éducatives (attestations : assurance, absences, hébergement, demande CMU…).

Maintien à jour des informations du panneau d’affichage obligatoire.

Publication des offres de recrutement (sites internet et DG)

Suivi et transmission des candidatures, convocation aux entretiens.

Saisie du tableau de suivi des admissions, création des dossiers et répartition par structure.

Mise à jour du logiciel UGO en lien avec la direction.

Création et gestion des dossiers jeunes accueillis dans la base de données ACCESS.

Création des dossiers jeunes accueillis dans le logiciel GESSI. Création des dossiers administratifs et diffusion au chef de service et aux équipes éducatives.

Tenue du livre des mineurs.

En lien avec les cadres : suivi des prises en charge, des OPP, des rapports éducatifs…

Mise à jour hebdomadaire du PC portable de permanence (liste jeunes, modulations, coordonnées salariés…).

Création et transmission à la DPPE du tableau mensuel de suivi d’activité.

Organisations manifestations institutionnelles (affiche, information au personnel, réservation de salle, feuille d’émargement…).







GESTION

Contrôler et mettre en règlement des factures

Assurer la gestion des moyens communs (véhicules, cartes essence/lavages, portables, contraventions, sinistre/entretien, vêtement de travail, fournitures de bureau)

Assurer la relance des devis auprès des clients

Enregistrer les informations concernant l’activité (saisie des heures, note de frais, accréditif, congés, formation, Rtt)

Réaliser les déclarations annexes (A.T, visite médicale, formation, mutuelle,…)

Tenir à jour les documents réglementaires (registre du personnel, classeurs de procédure,…)



MANAGEMENT

Organiser le poste de travail



Mes compétences :

autonome

dynamique

gérer les priorites

Impliquée

MES

polyvalente

Qualités relationnelles

Gestion