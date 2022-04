Karine MASSAT

Ingénieur chimiste QSE de formation, j'ai toujours été attirée par le génie des procédé.

Je me suis maintenant orientée vers la métallurgie du cuivre et du nickel, ce qui me permet à la fois de faire de la R&D, mais également de la qualité à travers l'optimisation de procédés.



Je suis donc amenée à gérer aussi bien des problèmes matériels (laboratoire, machines...), que de méthode (écrouissage, traitements thermiques...), de qualité (réclamation clients, expertises, plans d'actions...) et faire de la gestion de projet à travers 2 projets OSEO en collaboration avec une équipe de 5 personnes.



Mes compétences :

Qualité

Management

Informatique

Gestion de projet

Amélioration continue

Production

Industrie

Métallurgie

Fonderie

Recherche