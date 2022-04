Madame,Monsieur,

Commerciale dans l'âme,j'ai eu l'opportunité de travailler avec différentes sociètès et mettre en pratique plusieurs techniques de vente.

Mon savoir-faire professionnel m'a permis de développer un véritable réseau, gagnant la confiance ainsi que le respect de mes clients.

La prospection est également un de mes points forts car j 'estime que présenter des produits à des clients potentiels reste l'essence même de mon métier.

Dynamique,organisée,persuasive et battante je serais ravie de mettre mon énergie et mon expérience à vos côtés.

Cordialement,

Karine Mattei

06 09 52 68 77



Mes compétences :

Aisance charisme

Commercial

Capacité d'adaptablilité

Négociation

Vente

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft Excel

Eonologie

Viticulture