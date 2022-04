Karine MAUSSIERE

Artiste visuelle, je développe un travail qui interroge le territoire par la pratique de la photographie et de la marche.



En parallèle, j'interviens en "Art, Photographie et Paysage" et propose des workshop "dérive urbaine, photographie, cartographie". Projet d'éducation à l'image et de sensibilisation à l'environnement.



En 2006 et 2007 je pars faire un tour du monde et un tour des jardins du monde. Un blog comme un journal de bord est né: http://kalucine.blogspot.com

Il traite de photographie, d'esthétique du paysage, d'aménagement du territoire, de déplacement, "de la jouissance privée du paysage, celle de l'instant vécu au temps présent (...) d'une certaine synthèse de notre itinéraire dans des paysages autobiographiques".

Ce blog est un exercice où chaque photographie réalisée avec un photophone est une respiration sur le monde.





