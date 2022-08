Serge DENTIN

ÉVOCATION D'UN PARCOURS / APPROCHE OBJECTIVO-SUBJECTIVISTE



Après des études scientifiques (DEA de physique théorique) et musicales (piano), je quitte Paris en 1987 pour m'installer à Marseille, afin d'y soutenir ma thèse de doctorat.

Au cours de celle-ci, je m'inscrit parallèlement en DEA de philosophie/épistémologie afin d'y rédiger un mémoire sur la notion de "virtuel" en sciences.

Mon attirance profonde pour les métiers artistiques, et des rencontres déterminantes avec des peintres, poètes, musiciens et cinéastes, m'amènent à une décider une réorientation professionnelle. C'est ainsi qu'après avoir eu quelques charges d'enseignement à l'université comme professeur remplaçant, je rejoins en 1995 l'association Polly Maggoo (programmation cinématographique, Marseille), dont je prends ensuite la direction.

La fréquentation assidue des festivals de cinéma (notamment documentaires), associée au travail de programmation de films (invitation de réalisateurs, présentation des séances,...) constituera ainsi le terrain de ma formation à ce métier.

Sensible du fait de mon parcours aux démarches cinématographiques abordant des sujets scientifiques, je décide d'organiser en 2002, durant la Fête de la Science, une manifestation thématique, intitulée "Le Miroir des Sciences", durant laquelle sont proposés à un large public des documentaires, courts-métrages et films expérimentaux autour des sciences ; puis en 2006 de créer un festival de cinéma scientifique (Rencontres Internationales Sciences et Cinémas, Marseille).

En parallèle à cette activité de direction artistique, et nourri de cette expérience de spectateur assidu et passionné, je décide dès 1995 de me lancer dans l'écriture et la réalisation de films à caractère documentaire et/ou expérimental. Ainsi, à travers le cinéma, ce sont les domaines tels que l'écriture, la poésie, la musique, le son (et bien sûr l'image) qui se rejoignent et se fondent - comme une condensation ici de tous mes centres d'intérêt. J'ai retrouvé aussi dans le montage - activité qui me passionne - quelque chose d'assez proche des sensations éprouvées à l'époque où, étudiant, j'étais confronté à des problèmes de mathématiques ou de physique - le même plaisir à trouver des "solutions" (et la même inquiétude à l'idée qu'on n'en trouvera peut-être pas)... Ainsi, cet esprit de recherche qui m'a toujours habité se retrouve-t-il ici mobilisé à des fins artistiques.

Aujourd'hui, je souhaite continuer de découvrir et faire découvrir - à travers le festival et nos différentes actions de programmation thématique -, ce domaine peu connu des films à caractère scientifique, mais aussi pouvoir transmettre mon expérience et mes connaissances auprès d'étudiants.

Je souhaite aussi, parallèlement, poursuivre cette activité de réalisation de films, à travers des projets personnels mais aussi de collaborations sur l'écriture et/ou le montage.



Mes compétences :

Piano

Documentaire

Cinéma

Art

Poésie

Culture