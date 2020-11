Benjamine GIROLAMI

Après 7 ans dans le cinéma à Paris, je reprend le chemin de la scène pour les ballades de jazz , puis je développe mon répertoire sur des standards de jazz et de bossa. Après deux ans au conservatoire d'Aubagne dans l'atelier de Jean-Pierre Martinez, je poursuis mon parcours à la cité de la musique dans l'atelier de Christian Bon, ainsi que dans des stages (Jazz à Sète avec Gérard Labady et Pierre Coulomb Cerisier, Crest, avec Geneviève Fraselle, et en 2010, Marciac, avec Claudia Solal et toute l'équipe: Tonton Salut, Serge Lazarevitch, Laurent Cugny,....). Coachée par Corinne Van Gysel et fréquentant avec grand plaisir les ateliers de Valérie Perez... j'ai développé une voix réputée douce et chaleureuse, et une immense envie de partager les thèmes qu’elle affectionne connus ou moins connus du grand public.



En 2011, j entame une formation de coach vocal auprès du maître Richard Cross à l'IMFP . Son but est de de libérer la voix en libérant le corps.



Elle dirige maintenant le chalet de la Voix , où elle intervient auprès de chanteurs amateurs ou professionnels mais aussi comédiens et chefs d'entreprises et toute personne qui utilise sa voix dans son métier.



"Ouverte à toutes les influences,mais les assimilant toutes, variables et variantes qui n'en dégradent pas l'origine, la musique de Benjamine que transmet son groupe,est gaie, pleine de fraîcheur et de vie. Une musique souple ,forte, directe,riffée d'une grande efficacité rythmique,mélodies qui enchantent,rythmes qui balancent, joies des oreilles." JlS Ichaï



Mes compétences :

Internet

Formation

Organisation