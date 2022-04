Karine MAZEAU

Je suis directrice artistique de la société Ekokosmos, qui conçoit et édite des cadeaux éco-conçus et solidaires made in France (cadeau-message / coffret-cadeau / cadeau d’entreprise).



Ekokosmos organise également des évènements créatifs écolos & solidaires. En particulier, nous concevons des vidéos ou films courts décalés pour communiquer avec humour le lancement ou la cloture d'une opération de sensibilisation à un thème (écologie, solidarité sociale, made in france, consommation durable, protection de l'environnement, protection de la cause animale..). Vous pouvez voir nos vidéos sur youtube (liens cités plus loin). Deux nouveaux films courts sont en cours de montage...



Quelles idées de cadeaux ? Actuellement, Ekokosmos propose des horloges écolos, des parapluies, des carnets, des cartes postales, des coffrets cadeaux artistiques et écologiques…Pour tous, nous cumulons un maximum de critères d’éco-conception. Pour la dimension poétique et ludique, ils portent des noms inspirés par un roman, une chanson ou un film… en rapport avec l’histoire que raconte chaque cadeau-message. Cette année, nous développons des nouveaux concepts de coffrets cadeaux made in France, axés sur les arts et l’écologie en général et des projets de jeux et jouets, éco-conçus, fabriqués localement.



Pour qui ? Ekokosmos propose des cadeaux d’affaires (coffrets cadeaux et autres objets de communication) aux entreprises / associations /communes / ONG qui souhaitent communiquer leurs engagements ou leurs valeurs sur le secteur de l’écologie /du made in France /de la consommation durable /du commerce équitable /de la solidarité…



Une partie de la collection est disponible à la vente en ligne, pour les particuliers sur les sites :Array etArray.



La valeur ajoutée des cadeaux d’entreprises Ekokosmos :

éco-conçus / made in France / signés par un artiste impliqué sur une cause / solidaires : 10 % reversés à la PMAF, pour la protection des animaux d’élévage ( conception de cadeaux exclusifs sur demande).



Quels évènements associés ? Ekokosmos conçoit aussi des concours créatifs écolos et solidaires pour les entreprises qui souhaitent valoriser la créativité de leurs salariés (démarche d’incentive - marketing ludique). Dans ce cadre, nous concevons des scénarios (thème de l’opération, fil conducteur, titre, visuels graphiques, déroulé) en y associant des objets (lots à gagner). Pour optimiser la participation des salariés, nous animons des ateliers de créativité. Afin d’amplifier les retombées de l’opération, nous coordonnons la conception de vidéos décalées, qui prolongeront l’impact attendu.



Pour voir les dernières vidéos :

http://www.youtube.com/watch?v=HWRSFDbRF-s

http://www.youtube.com/watch?v=mjTOQjdKEZs

http://www.youtube.com/watch?v=DSVNeZ-avgY



Eco-Design & économie solidaire et sociale? Nous appliquons les critères de l’éco-design au maximum des possibilités de chaque projet. Nous associons la solidarité sociale au process de fabrication des objets et à l’organisation des évènements (appel à des ESAT et autres entreprises d’insertion locales).



Design de chaises ? Formée aux arts appliqués Duperré, je dessine aussi des chaises pour la société Vauzelle qui éditera cette année une nouvelle collection éco-conçue.

Voir le Site de la société Vauzelle :

http://www.vauzelle.com/recherche/irma

http://www.vauzelle.com/recherche/felipe



Pédagogie & design ? J’anime aussi un blog pédagogique autour du design, de la déco, de l’architecture intérieure (mon métier), à destination des personnes en formation ou en reconversion, en parallèle de mes publications aux éditions Eyrolles (5 titres à ce jour dont "démarrer votre activité déco", paru en février 2013). Mon blog : http://deco-design-formation.blogspot.fr/





Mes compétences :

Jeux

Designer mobilier

Créativité et méthodologie

Cadeaux d'affaire

Créativité formation

Architecte d'intérieur

Marketing stratégique

Jouets

Réalisateur

Evénementiel/

Cadeaux d'entreprise

Direction artistique

Designer d'espace

Édition

Auteure

Créativité et originalité évènementiel

Éco designer

Marketing ludique et communication 360°

Créativité

Pédagogie

Design

Décoration

Papeterie