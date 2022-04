Catherine LAUR

Décoratrice d'intérieur, j'ai créé Happy Family Déco pour conseiller les particuliers et les professionnels pour tous leurs projets de rénovation, d'aménagement et de décoration.



Pour un simple conseil couleur ou pour un projet clé en main,

J'interviens de la conception à la réalisation du chantier complet de votre intérieur, avec mon réseau d'artisans et de fournisseurs dans des maisons, des appartements, des bureaux, hôtels et restaurants, commerce...



Je suis passionnée par la couleur, la décoration.

J'aime chercher des solutions afin de répondre au mieux à vos envies et à votre budget.



Je me déplace sur la Moselle, la Meurthe et Moselle et le Luxembourg.

Pour plus d'informations: http://www.happyfamilydeco.fr





Mes compétences :

Home Staging

Conseils en décoration d'intérieur

Croquis en perspective

Conseils en agencement

Décoratrice

Décoration d'intérieur

Architecte d'intérieur

Décorateur

Vues 3D réalistes