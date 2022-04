Karine MERIAUX BARROIS

Déterminée et attirée par de nouvelles perspectives professionnelles, je sollicite les entreprises pour un poste de déléguée commerciale dans le domaine de la santé (matériel médical, paramédical ) et de tout autre secteur, attrayant au vu de mon expérience.



Je suis à l'écoute, J'aime l'esprit d'équipe. J'apprécie le coté, action, prospection et fidélisation des clients.

je suis une femme autonome avec une grande adaptabilité.



Mes compétences :

Adaptabilité et esprit d'initiative

Accrocheuse

Savoir être / réactivité

Ecoute/convaincre

Prospection